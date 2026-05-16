Condenado a 6 años de prisión por violar y golpear a una mujer en Vinaròs

La sección segunda de la Audiencia Provincial de Castellón condenó recientemente a seis y tres años de cárcel a dos hombres por la violación de una mujer en una vivienda de Vinaròs en el año 2021. El primero de los procesados fue sentenciado como autor material de la agresión sexual (con la circunstancia atenuante de reparación del daño por haber pagado una indemnización antes del juicio), mientras que el segundo lo fue en condición de cooperador necesario por presenciarla, permitirla y ser cómplice de la retención de la víctima en el inmueble.

El fiscal del caso pedía inicialmente 14 años de cárcel para cada uno, si bien la condena fue sustancialmente menor finalmente, según indicó el letrado de la defensa Carlos Santamaría.

Según declara probado la sentencia a la que tuvo acceso Mediterráneo, los procesados y la víctima se encontraron en un bar de la capital del Baix Maestrat, conociéndose previamente dos de ellos. Invitaron a la agredida a ir a casa de uno de ellos, indicándole que la mujer de uno de los condenados también estaba allí, hecho que la hizo confiar y aceptar la invitación.

Retenida bajo llave

Una vez allí, sin embargo, se percató de que la otra mujer no estaba e intentó marcharse, siendo retenida bajo llave. Tal y como declara probado el tribunal castellonense, en el transcurso de la agresión sexual hubo diversos puñetazos a la víctima y golpes en la cabeza contra la pared para conseguir doblegar su voluntad.

La afectada intentó resistirse en todo momento, si bien el autor material no depuso sus agresiones. El otro condenado se encontraba en segundo plano y le dijo a su amigo en varias ocasiones, como consta en el documento judicial, que dejara a la chica. Sin embargo, sus palabras fueron desoídas por el violador, que no dejó a la mujer hasta que hubo acabado.

Pudo salir y pedir auxilio

Finalmente, la mujer pudo salir de la casa y pedir auxilio a la Guardia Civil, cuyos agentes se personaron en el inmueble para proceder a la detención de los dos implicados.

En el juicio, ambos acusados negaron los hechos que se les imputan, mientras que la mujer ratificó su testimonio y dijo tener miedo a represalias, por lo que solicitó medidas de protección.

Ambos condenados tienen ahora una orden de alejamiento por la que no pueden acercarse a menos de 300 metros de la mujer. Asimismo, una vez salgan de la cárcel, pasarán 6 y 5 años en libertad vigilada. En el marco de la responsabilidad civil, el autor de la violación deberá pagar a la afectada la cantidad de 14.000 euros por los daños sufridos.