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Salvan la vida a un joven de 15 años mediante RCP tras entrar en parada en una piscina en Castelló

El menor fue trasladado al Hospital General

Entrada de la piscina provincial de Castelló.

Entrada de la piscina provincial de Castelló. / GABRIEL UTIEL BLANCO

Europa Press

Castellón

Personal de una piscina municipal, situada en el Bulevar Blasco Ibáñez de Castelló de la Plana, lograron recuperar en la tarde del pasado viernes las constantes vitales de un joven de 15 años que había entrado en parada en dicho recinto, mediante la maniobra RCP, según han informado a Europa Press fuentes municipales y sanitarias.

El Centro de Información y Coordinación de Urgencias (CICU) fue notificado sobre las 21.25 horas. Al llegar el Servicio de Ayuda Médica Urgente (SAMU), la parada ya había sido recuperada.

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Por ello, el joven, de 15 años, fue intubado y trasladado con vida al Hospital General de Castellón.

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