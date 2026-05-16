Salvan la vida a un joven de 15 años mediante RCP tras entrar en parada en una piscina en Castelló
El menor fue trasladado al Hospital General
Europa Press
Castellón
Personal de una piscina municipal, situada en el Bulevar Blasco Ibáñez de Castelló de la Plana, lograron recuperar en la tarde del pasado viernes las constantes vitales de un joven de 15 años que había entrado en parada en dicho recinto, mediante la maniobra RCP, según han informado a Europa Press fuentes municipales y sanitarias.
El Centro de Información y Coordinación de Urgencias (CICU) fue notificado sobre las 21.25 horas. Al llegar el Servicio de Ayuda Médica Urgente (SAMU), la parada ya había sido recuperada.
Por ello, el joven, de 15 años, fue intubado y trasladado con vida al Hospital General de Castellón.
- Máximo, el primer bebé nacido en casa en 67 años en una pedanía de Castellón de solo 25 vecinos
- Polémica visita del influencer Cenando con Pablo a un restaurante de Castellón: 'Desde cuándo hemos normalizado…
- Ya hay fecha para que Papas García abra en su nuevo local de Castelló
- Un espectacular despliegue de la Policía Nacional lleva a cinco detenciones en una operación antidroga en Almassora
- 30.000 plazas más para viajar desde Castellón: los dos vuelos que despegan este mes
- Aquí tienes las fechas y los diez restaurantes del Grau de Castelló de las XII Jornadas del Pulpo y la Sepia
- Directo | Castellón-Cádiz
- Así está el futuro parque acuático de Castellón a dos meses de su apertura: creará 15 empleos y tendrá precios asequibles