Accidente en la N-340 en Castellón: varios heridos y tres vehículos implicados

La N-340 ha vivido un nuevo accidente durante este domingo. El choque se ha producido en el término municipal de Alqueries, en el kilómetro 961, donde una caravana y dos turismos se han visto implicados. El accidente se ha producido sobre las 15.15 horas y, según han explicado fuentes de la Guardia Civil de Tráfico de Castellón, ha sido un choque frontolateral en el que ha sacado a los tres automóviles fuera de la carretera.

La colisión ha dejado varios heridos de baja consideración que han sido atendidos en el mismo lugar de los hechos por un vehículo sanitario que se ha desplazado hasta allí. Tanto los turismos como la caravana se dirigían hacia Valencia en el sentido creciente de la kilometración.

El aviso en la página web de la DGT sobre este accidente. / Mediterráneo

Tras la actuación de los agentes de la Guardia Civil y la retirada de los vehículos de la calzada se ha recuperado la normalidad en el tráfico en la N-340.

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