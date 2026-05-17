Un conductor ebrio choca contra una farola en la rotonda de Castalia

La Policía Local de Castelló ha instruido atestado contra un joven de 27 años por la presunta comisión de un delito contra la seguridad vial con accidente de circulación, después de que colisionara esta pasada madrugada contra una farola situada en la rotonda de Castalia.

Según fuentes municipales, el siniestro se produjo sobre las 6.00 horas. El vehículo circulaba por la ronda Magdalena en sentido norte y, a la altura de la plaza Teodoro Izquierdo, se salió de la vía, invadiendo el interior de la rotonda y colisionando contra una farola.

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El conductor, A. M. T. A, que resultó ileso, arrojó un resultado positivo de 0.57 mg por litro de aire espirado en las pruebas para la determinación del grado de impregnación alcohólica.