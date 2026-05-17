Un cura pierde su vida para salvar a un niño que se ahogaba en Benicàssim: La historia de un héroe con sotana

Un cura se vistió de héroe con todas las de la ley. Perdió la vida por salvar a un niño. El niño se salvó, pero no así el sacerdote. Los hechos sucedieron el día 8 de agosto de 1911. La tarde de dicho día se hallaba paseando por la zona conocida hoy como el Torreón, el sacerdote de Benicàssim cuyo primer apellido era Oliver, natural de Vinaròs, de 45 años de edad, en unión de otras dos personas llamadas Montaner y Juanito Borrés, cuando observaron un bulto que se agitaba entre las olas, tratando de llegar a la orilla. Inmediatamente se percataron de que una persona estaba ahogándose, lanzándose los tres al agua para salvarlo. El primero que llegó, debido a ser un excelente nadador, fue el citado sacerdote.

Se trataba de un niño que luchaba por su vida con tal desespero que se aferró convulsivamente a un brazo del sacerdote citado, hundiéndolo en el agua, sin que volviera a salir a flote. Los dos acompañantes del mismo consiguieron salvar al niño, llevándolo a la orilla. Poco después, fue recuperado el cuerpo del sacerdote, de Oliver, flotando sobre el agua. Murió por salvar al otro y lo mató la desesperación del niño por salvarse él. El niño se recuperó plenamente.

El blasfemo

Curioso hecho ocurrido en el término municipal de Sorita el 27 de diciembre de 1907. Ese día iba por el camino denominado Huertas de Morella el vecino de Zorita, Jerónimo Martí Martí montado en una caballería de la que cayó al suelo. No tuvo lesión alguna, pero al caer pronunció una blasfemia. Es decir, el hombre se enfadó por la caída y soltó una expresión nada fina. Hasta aquí todo hubiera pasado sin pena ni gloria, pero las palabras pronunciadas por el Jerónimo fueron oídas por el cura párroco de Sorita que, en unión de otros dos sacerdotes paseaba por el lugar, recriminándole al Jerónimo sus palabras.

No solo eso, sino que, a continuación, el cura párroco denunció ante la Guardia Civil al Jerónimo por blasfemia, que entonces era delito. Por su parte, el Jerónimo manifestó que fue apaleado por el cura y los otros dos sacerdotes. Dichosa caída del caballo que tanto problema le causó a Jerónimo. No he podido averiguar nada más acerca de este curioso hecho.

El cura pesetero

Es un caso raro ocurrido en Zucaina en el mes de febrero del año 1883. El cura de dicho pueblo se negó a expedir partidas de bautismo a los hijos de padres de más de sesenta años de edad de quintos pobres, cuya expedición era gratuita, si no le entregaban a cambio una peseta por partida de bautismo. Ello motivó una queja ante el Gobierno Civil de Castellón que tuvo que recordar al cura que la expedición de dichos documentos a las familias pobres era siempre obligatoriamente gratuita. Con esto se solucionó el tema.

En 1883 una peseta era mucho dinero y pedírselo a familias pobres cuando tenían derecho a obtener esos documentos de manera gratuita era inadmisible.

Un mal pensamiento

Eso fue lo que dijo la víctima antes de quitarse la vida. Cuál fue ese mal pensamiento, nunca se supo. Los hechos sucedieron en Castellón de la Plana en el año 1910.

Antonia Despons Ferreres, de 30 años de edad y natural de Sant Mateu, trabajaba como sirvienta en el domicilio de un tío suyo, el sacerdote Enrique Ferreres, sito en la calle de San Luis de Castellón de la Plana. El día 13 de marzo de 1910, a las dos del mediodía, se sentaron a comer en dicho domicilio el sacerdote citado y su madre, sirviéndoles la comida Antonia con toda normalidad, sin que se notase en ella signo alguno de desesperación o tristeza.

A media comida Antonia subió a la azotea del edificio cantando y riendo por la escalera. Al poco rato Enrique Ferreres y su madre oyeron un ruido sordo en la calle seguido de gritos de los transeúntes. El sacerdote salió enseguida a la calle encontrándose en ella a Antonia Despons, la que se había arrojado desde la azotea del edificio a la calle de San Luis. Al caer al suelo, desde una altura de más de diez metros cayó de pie, no llegando a perder el conocimiento, estando a punto de aplastar a un transeúnte en su caída. La citada Antonia no presentaba exteriormente señales de heridas o contusiones, pero para mayor seguridad la trasladaron al hospital provincial donde la ingresaron para tratar la fuerte conmoción que había sufrido.

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Ubicación en Google Maps de C. San Luis, 12001 Castellón de la Plana, Castellón.

El estado de Antonia Despons Ferreres se agravó la noche siguiente, muriendo el 14 de marzo de 1910 a consecuencia de la caída. Enrique Ferreres, que acudió al lugar de la caída, le preguntó a Antonia sobre los motivos que la impulsaron a arrojarse desde la azotea de la casa, manifestando la misma que se debió a un mal pensamiento. Cuál fue este pensamiento nunca se averiguó.