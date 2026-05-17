Extraño accidente en el Grau: un coche se estrella y el conductor 'desaparece'

El equipo de atestados e investigación de accidentes de la Policía Local de Castelló investiga un accidente que ha tenido lugar hoy en la entrada al Grau de Castelló.

El siniestro se ha producido sobre las 12.00 horas en la rotonda de cruce entre la CS-22 y la avenida Serradal. Un vehículo que circulaba por la autovía se ha salido de la vía y ha acabado metido en la glorieta, según fuentes municipales.

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Sin embargo, a la llegada de los agentes no han encontrado al conductor en el lugar de los hechos. El vehículo estaba aún pendiente de su retirada para trasladarlo al depósito.