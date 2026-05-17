Grave accidente en Castellón: Un motorista se cae por un terraplén de 15 metros
El siniestro ha implicado a un vehículo y a dos motos
Castellón
Bomberos del parque del Baix Maestrat y de Els Ports se han desplazado hasta Sorita para intervenir en un accidente en el que se han visto implicados un vehículo y dos motos.
El siniestro se ha producido en el kilómetro 26 de la CV-14 sobre las 13.10 horas y uno de los motoristas se ha caído por un terraplén de unos 15 metros.
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