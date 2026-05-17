Libres en Castellón al comprobarse que no estafaron 200.000 € en criptomonedas sino que los perdieron

Invertir en criptomonedas presenta un riesgo muy alto, como recuerdan siempre todos los bancos y aplicaciones que ofrecen este tipo de servicios. Apenas una pequeña cantidad de inversores logra ganar dinero con estos movimientos, en un terreno digital especulativo y volátil que es desconocido para muchos (incluso para algunos de los que invierten). El caso que se juzgó el pasado miércoles en la Audiencia Provincial de Castellón es una muestra de ello.

Un hombre de unos 60 años prestó en el pasado 2017, cuando el sector de los criptoactivos estaba todavía muy en pañales respecto a la actualidad, un total de 200.000 euros a tres empresarios castellonenses que habían constituido una firma para operar en estos mercados del mundo cripto. Estos emprendedores le propusieron al varón afectado una inversión que prometía retornos económicos altos, en comparación con los valores de la bolsa tradicional.

Sector 'en pañales'

No iban desencaminados, pues en aquel año el bitcoin, la principal criptomoneda, empezó el año valiendo 1.000 dólares y lo terminó con una cotización de 20.000 dólares. Y en 2026, a pesar de que está en un momento delicado, un bitocin cotiza a 67.000 dólares.

Pero al varón que protagonizó la acusación en este juicio en Castellón nunca le devolvieron esos 200.000 euros. Entonces, pensó que los tres emprendedores le habían estafado y los denunció en un juzgado de Vila-real. Ese proceso llegó a su conclusión con una vista oral en la que la Fiscalía inició reclamando una pena de prisión de cuatro años para los tres acusados de supuesta apropiación indebida, pero que concluyó con el mismo fiscal retirando la acusación al quedar claro lo que pasó.

Una mala jugada bursátil

La aportación de diversa documentación antes de la celebración del juicio permitió comprobar a todas las partes que esas inversiones, hechas a través de la sociedad montada por los empresarios, sí que se realizaron. Lo que sucedió fue que las apuestas fueron destinadas a criptoactivos diferentes al bitcoin. La jugada salió mal y ese dinero se perdió, por lo que el delito de apropiación indebida quedó sin sentido para Fiscalía, que retiró la acusación formulada.

El fiscal explicó para sustentar su decisión que «la depreciación es un riesgo derivado inherente» del mercado de las criptomonedas. «Todos sabemos la volatilidad que tiene. Pensábamos que estábamos ante una apropiación indebida, pero la trazabilidad de las inversiones con la tecnología blockchain permitió que conociéramos que la inversión se había producido», subrayó el fiscal.