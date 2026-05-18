Un accidente en la AP-7 en Benicàssim obliga a cortar un carril en sentido Barcelona
La circulación en es punto es lenta y las autoridades están trabajando para retirar el vehículo de la calzada
Un accidente registrado este lunes por la mañana en la AP-7, a la altura de Benicàssim, está provocando retenciones y circulación lenta en sentido Barcelona, según la información facilitada por la DGT y la Guardia Civil de Tráfico.
El siniestro se ha producido en torno a las 8.00 horas entre los kilómetros 416 y 414,8 de la autopista, en sentido decreciente de la kilometración. Según fuentes de la Guardia Civil de Tráfico, un vehículo con dos ocupantes se ha salido de la vía y ha quedado invadiendo parte de la calzada. Ambos ocupantes han resultado ilesos.
Circulación lenta
Como consecuencia del accidente, el carril derecho permanece cortado hasta que las autoridades puedan retirar el vehículo de la zona. La circulación se mantiene habilitada únicamente por un carril, lo que está generando tráfico lento en este tramo de la autopista.
Resto de incidencias activas por carretera en Castellón
AP-7
- Orpesa (km 410): Obras, sentido decreciente, Carril cortado.
N-340
- Nules (km 954 - 955): Límite temporal de anchura por obras (2m), sentido creciente.
- Orpesa (km 995-997): Obras, sentido cerciente y decreciente, Carril único doble sentido.
N-340a
- Vinaròs (km 1048 - 1051): Obras, sentido decreciente, Sentido cortado.
- Vinaròs (km 1050 - 1051): Obras, sentido creciente, Desvío de trazado.
CV-12
- Ares del Maestrat (km 0-4): Obras, sentido decreciente, Carril único doble sentido
- Ares del Maestrat (km 0-4): Obras, sentido creciente, Carril único doble sentido
CV-15
- Villafranca del Cid - Ares del Maestrat (km 59-62): Obras, sentido decreciente, Carril único doble sentido
CV-188
- L'Alcora (km 2): Obras, sentido creciente. Arcén derecho cortado por obras.
- Onda (km 2): Obras, sentido decreciente. Arcén derecho cortado por obras.
Provincia de Valencia
Más de 28 kilómetros de retenciones complican el tráfico en Valencia este lunes, según la Dirección General de Tráfico.
Concretamente, la V-31 presenta una de las retenciones más destacadas, con más de 5 kilómetros de congestión entre Silla y Catarroja en dirección València. También hay congestión en la V-30, especialmente en tramos próximos a Quart de Poblet, Paterna, Barrio de la Luz y Mislata.
Otras retenciones por movimientos para ir al trabajo están también en la CV-35, la A-3, la CV-36, la CV-31 y la CV-30, con tramos afectados de entre uno y tres kilómetros en varios puntos del entorno metropolitano, según la DGT. En conjunto, la suma de los tramos suma más de 28 kilómetros de retenciones.
La DGT también informa en los datos publicados en su web de dos accidentes en València. Uno de ellos se localiza en la N-3, a la altura de Siete Aguas, en el kilómetro 295,059, y el otro en la CV-410, en Aldaia, en el kilómetro 4,069. En ambos casos, las incidencias figuran como obstáculos fijos derivados de accidente.
En Alicante, un vehículo incendiado está provocando complicaciones en la AP-7, a la altura de Villajoyosa, en sentido Benidorm.
El incidente se localiza en el punto kilométrico 663 y está causando más de 6 kilómetros de retenciones, por lo que la circulación en la zona se encuentra muy condicionada. Informa: J.Roch
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