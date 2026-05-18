Un accidente en la AP-7 en Benicàssim obliga a cortar un carril en sentido Barcelona

Un accidente registrado este lunes por la mañana en la AP-7, a la altura de Benicàssim, está provocando retenciones y circulación lenta en sentido Barcelona, según la información facilitada por la DGT y la Guardia Civil de Tráfico.

El siniestro se ha producido en torno a las 8.00 horas entre los kilómetros 416 y 414,8 de la autopista, en sentido decreciente de la kilometración. Según fuentes de la Guardia Civil de Tráfico, un vehículo con dos ocupantes se ha salido de la vía y ha quedado invadiendo parte de la calzada. Ambos ocupantes han resultado ilesos.

Circulación lenta

Como consecuencia del accidente, el carril derecho permanece cortado hasta que las autoridades puedan retirar el vehículo de la zona. La circulación se mantiene habilitada únicamente por un carril, lo que está generando tráfico lento en este tramo de la autopista.

Aviso de la DGT sobre el accidente en Benicàssim / DGT

Resto de incidencias activas por carretera en Castellón

AP-7

Orpesa (km 410): Obras, sentido decreciente, Carril cortado.

N-340

Nules (km 954 - 955) : Límite temporal de anchura por obras ( 2m ), sentido creciente .

: Límite temporal de anchura por obras ( ), sentido . Orpesa (km 995-997): Obras, sentido cerciente y decreciente, Carril único doble sentido.

N-340a

Vinaròs (km 1048 - 1051) : Obras, sentido decreciente, Sentido cortado.

: Obras, sentido Sentido cortado. Vinaròs (km 1050 - 1051): Obras, sentido creciente, Desvío de trazado.

CV-12

Ares del Maestrat (km 0-4) : Obras, sentido decreciente, Carril único doble sentido

: Obras, sentido Carril único doble sentido Ares del Maestrat (km 0-4): Obras, sentido creciente, Carril único doble sentido

CV-15

Villafranca del Cid - Ares del Maestrat (km 59-62): Obras, sentido decreciente, Carril único doble sentido

CV-188

L'Alcora (km 2) : Obras, sentido creciente . Arcén derecho cortado por obras.

: Obras, sentido . Arcén derecho cortado por obras. Onda (km 2): Obras, sentido decreciente. Arcén derecho cortado por obras.

Provincia de Valencia

Más de 28 kilómetros de retenciones complican el tráfico en Valencia este lunes, según la Dirección General de Tráfico.

Concretamente, la V-31 presenta una de las retenciones más destacadas, con más de 5 kilómetros de congestión entre Silla y Catarroja en dirección València. También hay congestión en la V-30, especialmente en tramos próximos a Quart de Poblet, Paterna, Barrio de la Luz y Mislata.

Otras retenciones por movimientos para ir al trabajo están también en la CV-35, la A-3, la CV-36, la CV-31 y la CV-30, con tramos afectados de entre uno y tres kilómetros en varios puntos del entorno metropolitano, según la DGT. En conjunto, la suma de los tramos suma más de 28 kilómetros de retenciones.

La DGT también informa en los datos publicados en su web de dos accidentes en València. Uno de ellos se localiza en la N-3, a la altura de Siete Aguas, en el kilómetro 295,059, y el otro en la CV-410, en Aldaia, en el kilómetro 4,069. En ambos casos, las incidencias figuran como obstáculos fijos derivados de accidente.

En Alicante, un vehículo incendiado está provocando complicaciones en la AP-7, a la altura de Villajoyosa, en sentido Benidorm.

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El incidente se localiza en el punto kilométrico 663 y está causando más de 6 kilómetros de retenciones, por lo que la circulación en la zona se encuentra muy condicionada. Informa: J.Roch