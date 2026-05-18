Detenido un hombre por 14 robos en interior de viviendas en Peñiscola

La Guardia Civil de Vinaròs ha detenido a un hombre de 43 años como presunto autor de varios robos en viviendas en Peñíscola.

La investigación comenzó a principios de este año, después de que los agentes detectaran un aumento de este tipo de delitos, especialmente en una zona turística de la localidad.

Tras diversas pesquisas y tareas de investigación, los guardias civiles lograron identificar y detener al sospechoso, al que se le atribuyen un total de 14 robos con fuerza en viviendas.

Actuaba fracturando la puerta de la terraza para acceder al interior. Entre los objetos recuperados se encontraba un televisor, que ya ha sido devuelto a su propietario.

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Las diligencias han sido remitidas al Juzgado de Instrucción de guardia.