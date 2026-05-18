Detenidos tras robar en una ambulancia que asistía a una víctima de un ataque epiléptico
La Policía Local de Nules detiene a 3 personas
Agentes de la Policía Local de Nules han pillado a los autores de un robo perpetrado mientras realizaban un servicio sanitario.
Los hechos se produjeron cuando, la Policía Local de Nules fue requerida para asistir a una persona que se encontraba en el interior de un tren que se encontraba parado en la estación de Nules. Una vez en el lugar, los agentes prestaron una primera asistencia a la persona afectada, la cual se encontraba consciente pero desorientada tras haber sufrido un ataque epiléptico, permaneciendo junto a ella hasta la llegada de los servicios sanitarios.
Tras personarse en el lugar varias ambulancias, un testigo alertó a uno de los agentes que se encontraba en el lugar de que dos varones habían sustraído una mochila-riñonera del interior de una de las ambulancias, aprovechando que los sanitarios que viajaban en ella se habían apeado de la misma para asistir a la persona afectada.
Inmediatamente, este agente, en colaboración con otro agente que acudió en apoyo, realizaron una búsqueda de los sospechosos por las inmediaciones del lugar, siendo localizados en un parque cercano, consiguiendo recuperar los efectos sustraídos, dando cuenta de los hechos al Juzgado de Guardia de Nules.
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