Piden 13 años de prisión a un hombre por intento de homicidio en Castellón

El juicio a celebrarse este lunes, 18 de mayo, en la Audiencia Provincial de Castellón por un supuesto intento de homicidio aclarará la confusión sobre esta agresión que ocurrió en julio de 2024. El escrito de acusación de la Fiscalía al que ha tenido acceso este diario revela que todo ocurrió a la salida de un local de ocio de un municipio de Castellón, pero no revela la motivación central del supuesto ataque.

El acusado es un hombre de nacionalidad española y de 56 años que se encuentra en prisión provisional desde que lo detuvieron tres días después de los hechos denunciados. La víctima es otro varón, cuya edad y nacionalidad no se especifican. Ambos se habían concocido horas antes dentro del mismo pub y entablaron conversación allí.

Empujones previos

Fuera del local, la víctima se había quedado hablando con un grupo de chicas. El acusado salió en ese momento del pub. La víctima, mientras conversaba con las mujeres, rozó la mano del procesado cuando pasó a su lado. Ese acto fue el que provocó, según el relato de la Fiscalía, que comenzase un altercado entre ambos y se empujaran mutuamente.

Después de esa primera y pequeña disputa, el acusado entró a las cocinas del bar-restaurante cercano en el que trabajaba. Allí fue directo a por un cuchillo de 12 centímetros de mango y 11 centímetros de hoja. Lo agarró, lo guardó con cuidado bajo su ropa, sujetándose el arma blanca por la parte derecha de la cintura del pantalón.

El procesado volvió a salir de su lugar de trabajo en cuestión de minutos y se dirigió directamente hacia la presunta víctima. El Ministerio Público asegura que lo apuñaló en varias ocasiones con ese cuchillo en el torso. Lo hizo de forma indiscriminada y al principio la víctima consiguió esquivar algunas de las acometidas. Pero al final, el presunto agresor logró alcanzar la zona de la clavícula, el pectoral derecho y el abdomen con tres de sus cuchilladas.

Graves heridas

La Fiscalía considera que estas puñaladas se produjeron «con intención de causarle un mal» al otro varón «y asumiendo que podría ocasionarle la muerte, siendo esta su voluntad real». Es decir, creen que quería matarlo.

Los servicios sanitarios acudieron al pub a atender al herido y lo llevaron al hospital, donde los médicos lo operaron por sus lesiones. Tuvo que estar 36 horas hospitalizado por las heridas graves. El por qué de la agresión, más allá del simple roce en la mano, se conocerá en el juicio. Lo que sí se sabe es que el acusado se enfrentea a ocho años de prisión por el homicidio en grado de tentativa y a cinco más por las lesiones agravadas.