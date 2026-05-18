Pillan a tres personas, una de ellas menor de edad, con droga oculta en su vehículo en Almassora
Los agentes incautaron marihuana, hachís y dinero que se encontraba oculto en el vehículo
La Guardia Civil de Almassora, ha detenido a dos varones mayores y otro menor de edad, como presuntos autores de un delito contra la salud pública.
La intervención tuvo lugar la tarde del pasado día 11 de mayo, cuando se llevaba a cabo un punto de verificación dentro de los servicios que la Guardia Civil viene desarrollando para combatir el tráfico de sustancias estupefacientes en la provincia de Castellón, donde tras dar el alto a un vehículo e identificar a sus ocupantes, los agentes pudieron intervenir la droga que portaban oculta, 198 g de hachís, 85 g marihuana y 300 euros en efectivo.
Delito contra la salud pública
Fruto de esta actuación se procedió a la detención del conductor y de los dos acompañantes, a quien se les atribuyen un delito contra la salud pública, donde ha participado unidades de la Guardia Civil y Policía Local de Almassora.
Las diligencias han sido remitidas al Juzgado de Instrucción en funciones de guardia y Fiscalía de Menores de Castellón.
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