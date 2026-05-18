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Rescatan a un camionero que volcó en las instalaciones de Reciplasa de Onda

El hombre fue trasladado a un centro médico

Los bomberos, trasladando al hombre accidentado.

Los bomberos, trasladando al hombre accidentado. / Consorcio Provincial de Bomberos

Alberto Campos

Castellón

Bomberos de los parques de la Plana Baixa y Espadà Millars participaron en el rescate del conductor de un camión que volcó mientras circulaba por el interior de la planta de Reciplasa en Onda.

Como indican fuentes del Consorcio Provincial, el hombre no presentaba atrapamiento físico y fue transferido a medios sanitarios.

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