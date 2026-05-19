Incendio industrial en una empresa de Almassora en plenas fiestas de Santa Quitèria

Sobresalto en Almassora durante la madrugada. La localidad, que se encuentra inmersa en sus festejos en honor a Santa Quitèria (hasta el 24 de mayo), se ha levantado esta mañana con un incendio en su polígono industrial.

Empresa de carretillas elevadoras

Por ello, el Consorcio Provincial de Bomberos de Castellón ha movilizado desde primera hora (el aviso sobre el fuego ha sido a las 7.00 horas) dos dotaciones del parque de la Plana Baixa por el incendio industrial declarado en una empresa de carretillas elevadoras.

Según la información facilitada por Bomberos de la Diputación de Castellón a través de X (antiguo Twitter) , el fuego afecta a unos contenedores situados en el patio exterior de la empresa. Los efectivos del parque de la Plana Baixa están interviniendo en las labores de extinción y control del incendio, que han logrado sobre las 8.00 horas, evitando así la extensión del fuego y la afección a maquinaria.

Varios testigos señalan que el humo ha sido visible desde el centro del municipio.

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Sobre las 8.30 horas, el Consrocio Provincial ha informado que el fuego ha sido extinguido y han dado por finalizados los trabajos.