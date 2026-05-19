Desarticulan una organización criminal con detenciones en Moncofa, la Vall, Burriana, Nules y la Vilavella
La operación es fruto de la continuidad en las investigaciones tras la aprehensión de 1.400 kilos de cocaína hace dos años
La Guardia Civil de Castellón, en el marco de la ‘Operación PESERO’, ha detenido a cinco personas como presuntas autoras de los delitos de tráfico de drogas, pertenencia a organización criminal y blanqueo de capitales en diferentes localidades de la provincia (Moncofa, la Vall, Burriana, Nules y la Vilavella).
El origen de estas detenciones se remonta a las investigaciones iniciadas hace aproximadamente dos años, a raíz de la 'Operación Tablajero'. Como continuación de las pesquisas investigativas a posteriori la UOPJ de la Comandancia de la Guardia Civil de Castellón han mantenido durante estos meses una vigilancia exhaustiva y un análisis minucioso de la estructura financiera y operativa de la trama.
Sofisticados métodos de ocultación
En esta ocasión la red criminal empleaba sofisticados métodos de ocultación y una estructura jerarquizada para distribuir la cocaína a pequeños traficantes de la zona, quienes finalmente abastecían el mercado local.
Los cinco detenidos fueron puestos a disposición de Autoridad Judicial, quién ha decretado el ingreso en prisión provisional de todos los detenidos.
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