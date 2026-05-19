Desarticulan una organización criminal con detenciones en Moncofa, la Vall, Burriana, Nules y la Vilavella

La Guardia Civil de Castellón, en el marco de la ‘Operación PESERO’, ha detenido a cinco personas como presuntas autoras de los delitos de tráfico de drogas, pertenencia a organización criminal y blanqueo de capitales en diferentes localidades de la provincia (Moncofa, la Vall, Burriana, Nules y la Vilavella).

El origen de estas detenciones se remonta a las investigaciones iniciadas hace aproximadamente dos años, a raíz de la 'Operación Tablajero'. Como continuación de las pesquisas investigativas a posteriori la UOPJ de la Comandancia de la Guardia Civil de Castellón han mantenido durante estos meses una vigilancia exhaustiva y un análisis minucioso de la estructura financiera y operativa de la trama.

Sofisticados métodos de ocultación

En esta ocasión la red criminal empleaba sofisticados métodos de ocultación y una estructura jerarquizada para distribuir la cocaína a pequeños traficantes de la zona, quienes finalmente abastecían el mercado local.

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Los cinco detenidos fueron puestos a disposición de Autoridad Judicial, quién ha decretado el ingreso en prisión provisional de todos los detenidos.