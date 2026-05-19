Detenido un hombre por un robo continuado en una vivienda de la Serratella
El propietario alertó de que la puerta de su casa aparecía abierta repetidamente, descubriendo la sustracción de muebles y otros enseres
La Guardia Civil de Cabanes ha arrestado a un hombre de 56 años por su presunta implicación en varios robos cometidos en una vivienda de la Serratella.
Los hechos comenzaron a investigarse después de que el propietario del inmueble recibiera varios avisos alertando de que la puerta de la casa aparecía abierta en diferentes ocasiones, aunque previamente había quedado cerrada.
Tras acudir a la vivienda, el afectado comprobó que del interior habían desaparecido distintos objetos y enseres, entre ellos muebles, bombonas de gas y varias botellas de bebidas alcohólicas.
A partir de ese momento, los agentes iniciaron las correspondientes pesquisas para tratar de aclarar lo sucedido. Las gestiones realizadas y las comprobaciones llevadas a cabo permitieron obtener indicios suficientes para señalar al presunto responsable.
Finalmente, la investigación permitió localizar e identificar al sospechoso, que fue detenido como supuesto autor de un delito continuado de robo con fuerza en el interior de una vivienda.
El detenido, junto con las diligencias instruidas, ha sido puesto a disposición de la autoridad judicial competente.
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