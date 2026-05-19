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Muere una persona en un accidente en Burriana

Bomberos del Consorcio Provincial se han desplazado este martes a la avenida Cañada Blanch de Burriana para intervenir en el accidente de un camión, en el que una persona se ha quedado atrapada debajo. Mediterráneo trabaja para ampliar la información. Hasta el lugar se han desplazado efectivos de la Policía Local de Burriana, del CICU, así como del Cuerpo de Bomberos y de la Guardia Civil.