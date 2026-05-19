Muere una persona en un accidente en Burriana

Bomberos del Consorcio Provincial se han desplazado este martes a la avenida Cañada Blanch de Burriana para intervenir en el accidente de un camión, en el que, al parecer, una persona se había quedado atrapada debajo. Hasta el lugar se han desplazado efectivos de la Policía Local de Burriana, así como del Cuerpo de Bomberos, el CICU y de la Guardia Civil. El aviso ha entrado sobre las 11.00 horas, según ha informado el Centro de Información y Coordinación de Urgencias.

El accidente se ha producido en la avenida Cañada Blanch de Burriana. / MANOLO NEBOT

Según ha informado el Centro de Información y Coordinación de Urgencias (CICU) el aviso ha entrado como accidente entre un coche y camión y atropello de mujer. El CICU ha movilizado una unidad del SAMU y una unidad de Soporte Vital Básico. El equipo médico del SAMU solo ha podido confirmar el fallecimiento de la mujer, de 52 años de edad. Por otro lado, ha sido asistido un hombre de 83 años por contusión, que ha sido trasladado a un centro de salud en la ambulancia de soporte vital básico.

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Bomberos del Consorcio acudieron a rescatar a la mujer que había quedado atrapada debajo del camión. / Bombers Diputación

Mediterráneo trabaja para ampliar la información y, según ha podido saber, todo apunta a que el accidente se podría haber producido al chocar un automóvil contra el pequeño camión de Vía Pública que estaba junto a la calzada, y, como consecuencia del accidente, alcanzar a la mujer.