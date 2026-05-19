La víctima del apuñalamiento en Orpesa temió por su vida: "Como vio que sangraba tanto pensó que moría allí y se marchó"

Un hombre se sentó este lunes en el banquillo de la Audiencia Provincial de Castellón acusado de un delito de homicidio en grado de tentativa por presuntamente apuñalar a otro hombre en Orpesa durante la madrugada del 6 de julio de 2024. La víctima declaró en el juicio que el acusado le lanzó varias puñaladas, “ocho o diez fácil”, y aseguró que llegó a temer por su vida tras recibir la herida más grave en el abdomen.

Una noche de copas que acabó en una agresión con cuchillo

Los hechos se produjeron después de que víctima y acusado se conocieran en el interior de un pub, donde estuvieron bebiendo. Según se expuso durante la vista celebrada en la Sección Segunda de la Audiencia de Castellón, ambos mantuvieron más tarde un altercado en la calle.

Posteriormente, el acusado se habría acercado por detrás a la víctima con un cuchillo y se lo habría clavado en la zona de la clavícula. El hombre agredido afirmó ante el tribunal que el acusado le lanzó varias cuchilladas y que estas iban dirigidas “de cintura para arriba”.

Las lesiones sufridas en el brazo se produjeron presuntamente al intentar parar las puñaladas. “La Guardia Civil vio que tenía todo el brazo cortado”, aseguró la víctima durante su declaración.

“Me miró como diciendo: ahí te vas a quedar”

La herida más grave se produjo en el abdomen. La víctima explicó que logró frenar al acusado con la pierna y que, al ver que sangraba abundantemente, el presunto agresor se marchó del lugar.

“Como vio que sangraba muchísimo por el abdomen se marchó tranquilamente sin decir nada, me miró de una manera como ahí te vas a quedar”, declaró el hombre, que reconoció que en ese momento temió por su vida.

Un cuchillo con una hoja de 11 centímetros

Tras la agresión, el acusado, que trabajaba como cocinero en uno de los hoteles del complejo y ese día tenía libre, se marchó del lugar y se deshizo presuntamente del arma.

Los agentes recuperaron días después un cuchillo en las inmediaciones de la discoteca. Se trataba de un arma con 12 centímetros de mango y 11 centímetros de hoja, que apareció doblada y con restos de sangre.

Durante el juicio, un encargado del establecimiento donde trabajaba el acusado testificó que el cuchillo era del tipo que se utilizaba en el complejo. Además, señaló que aquel día el acusado estaba bebido y que tenía problemas con el alcohol.

Trasladado de urgencia al Hospital General de Castellón

La víctima logró pedir ayuda después de la agresión. Uno de los testigos, un joven que había salido de fiesta por la zona, declaró que solo recordaba que el hombre “estaba mal” y que estaba sangrando por la zona del vientre.

El herido fue trasladado al Hospital General de Castellón, donde fue atendido de urgencia y tuvo que ser intervenido quirúrgicamente con anestesia. Pese a ello, permaneció ingresado únicamente 36 horas, ya que pidió el alta voluntaria para regresar a su lugar de residencia, en Asturias.

La lesión del abdomen penetró tres centímetros

Durante la vista también se abordaron las lesiones que la víctima aseguró haber sufrido en el brazo y en la clavícula. Aunque no quedaron acreditadas en el informe hospitalario, una de las forenses admitió que este tipo de omisiones ocurre con frecuencia.

La especialista indicó que otra forense sí apreció una cicatriz en la zona del hombro derecho, de 0,5 centímetros, compatible con la lesión en la clavícula referida por la víctima.

Respecto a la herida abdominal, el informe quirúrgico recoge que tenía tres centímetros de penetración.

El acusado alega consumo de alcohol y drogas

El acusado, que solo respondió a las preguntas de su abogado, aseguró que es adicto a la cocaína y al alcohol. También afirmó que ha seguido un curso de deshabituación en prisión, donde permanece ingresado de forma preventiva desde hace dos años.

Además, sostuvo que padece un trastorno ansioso depresivo y que aquella noche iba “hasta arriba de alcohol y drogas”.

La víctima, sin embargo, negó haber visto al acusado consumir drogas durante el tiempo que estuvieron juntos. A preguntas del magistrado, señaló que el acusado se estaba tomando como algo personal lo que le decía en el bar donde se conocieron, motivo por el que decidió abandonar el local. No obstante, dijo no recordar por qué estaba agresivo ni la razón concreta del altercado.

Las cámaras no grabaron la agresión

El auxiliar de seguridad del local confirmó que en el establecimiento había un cliente habitual al que conocían como “el cocinero”, una persona que trabajaba en los hoteles, y otro hombre al que llamó “el vasco”, que iba “contentillo” y “dando la nota” antes de marcharse hacia otro pub del complejo.

Las cámaras no registraron ni el altercado ni el apuñalamiento. Sin embargo, de las captaciones existentes y de las declaraciones de los testigos se desprende, según lo expuesto en el juicio, que ambos hombres se conocieron al principio de la noche, interactuaron, tuvieron una discusión y que el acusado fue a la cocina, cogió el cuchillo y se produjo la agresión.

La Fiscalía pide 8 años de prisión

La Fiscalía solicita una condena de 8 años de prisión para el acusado por un delito de homicidio en grado de tentativa. También reclama una indemnización de 9.938 euros en concepto de responsabilidad civil.

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Por su parte, la acusación particular eleva la petición a 10 años de cárcel y reclama casi el doble de indemnización.