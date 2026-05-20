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Detenido a un varón por robos en interior de vehículo en Benicarló

La Guardia Civil detuvo al individuo tras localizarle en un parking público con herramientas y móviles sustraídos de otros vehículos

Herramientas que utilizaba el detenido para efectuar los robos

Herramientas que utilizaba el detenido para efectuar los robos / Guardia Civil de Castellón

Laura Fernández

Laura Fernández

La Guardia Civil de Benicarló, en colaboración con la Policía Local del municipio, ha detenido a un hombre como presunto autor de un delito continuado de robo con fuerza y otro delito de daños.

La intervención se produjo durante la madrugada del pasado 6 de mayo, después de que los agentes recibieran un aviso. Al llegar al lugar, sorprendieron al sospechoso oculto en el interior de un vehículo estacionado en un parking público de la localidad.

Durante la identificación, los agentes localizaron varias herramientas que podrían haber sido utilizadas para forzar cerraduras y romper ventanillas de vehículos. Además, recuperaron dos teléfonos móviles que habían sido sustraídos del interior de otros dos coches.

Como resultado de la actuación, fue detenido un hombre de 29 años y se pudieron recuperar varios de los efectos robados.

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Las diligencias han sido trasladadas al Juzgado de Instrucción en funciones de guardia de Vinaròs.

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