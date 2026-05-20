Detienen a un hombre por traficar con la droga sintética 'flakka' en Castellón
La investigación es llevada a cabo por la Guardia Civil de Castellón y el DAVA
Componentes de la UDAIFF de la Sección Fiscal y Fronteras de la Guardia Civil de Castellón, junto con la Unidad Operativa de la Dirección Adjunta Vigilancia Aduanera de Castellón, han detenido a un varón de 33 años de edad por un supuesto delito contra la salud pública.
La investigación iniciada a raíz de una inspección conjunta llevada a cabo ambas Unidades, se pudo probar que el origen de la droga provenía de la unión europea con destino a una localidad de Castellón.
El material incautado se trata de 300 gramos de una droga psicoactiva ALPHA-PHP, conocida como 'flakka', la cual se encontraba oculta, en dos cajas del paquete inspeccionado.
Al detenido se le atribuye un delito contra la salud pública y junto con las diligencias fueron remitidas al Juzgado de Instrucción en funciones de guardia.
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