Dolor y consternación en Burriana por la muerte de la trabajadora municipal en el accidente de este martes

Burriana ha homenajeado este miércoles a mediodía a la trabajadora municipal de 52 años fallecida durante su jornada laboral este martes en un accidente.

El suceso ocurrió sobre las 11.00 horas de ayer en la avenida Cañada Blanch de Burriana, a la altura del Camí Fondo, y en el siniestro, al parecer, una persona se había quedado atrapada debajo de un camión. El aviso entró como una colisión entre coche y camión y los servicios médicos solo pudieron certificar el fallecimiento de la mujer cuando llegaron. Un hombre de 83 años, también implicado, fue trasladado a un centro de salud con contusiones.

El minuto de silencio de este miércoles en Burriana, en homenaje a la empleada municipal fallecida. / Mediterráneo

Con todo, el Ayuntamiento de Burriana, con el alcalde Jorge Monferrer a la cabeza, ha guardado este miércoles un minuto de silencio respetuoso y emotivo. La corporación municipal se ha reunido a las puertas del consistorio para honrar a la funcionara del área de Vía Públcia "fallecida trágicamente ayer en acto de servicio", según ha indicado el Ayuntamiento en sus redes sociales.

"Corporación municipal, compañeros de trabajo y vecinos se han sumado a este doloroso homenaje para recordar a una trabajadora ejemplar y mostrar el profundo pesar de toda la ciudad ante este lamentable accidente de tráfico ocurrido en la avenida Cañada Blanch", han recalcado desde el consistorio.

Los bomberos, trabajando en el lugar del siniestro mortal este martes en Burriana. / Consorcio Provincial de Bomberos

Alrededor de un centenar de personas estaban a las puertas del edificio para recordar a la fallecida.

Actos suspendidos

Las banderas del Ayuntamiento ondean a media asta durante dos días de luto ya decretados por Monferrer. Asimiso, los actos institucionales y festivos programados por el día de la patrona de los funcionarios públicos, que es este 22 de mayo, han quedado suspendidos en memoria de la trabajadora fallecida.

El accidente se ha producido en la avenida Cañada Blanch de Burriana. / Manolo Nebot

Las fuerzas de seguridad y las autoridades competentes ya están investigando las causas que han originado este lamentable accidente.

Todo apunta a que el accidente se podría haber producido al chocar un automóvil particular contra el pequeño camión del servicio de Vía Pública que estaba junto a la calzada, y, como consecuencia del accidente, alcanzar a la mujer, que era funcionaria del área de Vía Pública.