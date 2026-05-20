A juicio por agresión sexual una menor en Castellón: La amenazaba con ir a un orfanato si contaba lo que hacían

Un hombre deberá responder ante la Sección Primera de la Audiencia Provincial de Castellón por un presunto delito continuado de agresión sexual a una menor de edad, a la que supuestamente amenazaba con que iría al orfanato si contaba lo que hacían. La vista debe celebrarse el 16 de junio.

Según el escrito de conclusiones provisionales del fiscal, el procesado, que ahora tiene 67 años, residía en el domicilio de la mujer, con su hija menor. Supuestamente, con ánimo de satisfacer su deseo sexual, desde que la menor cumplió 8 años hasta que alcanzó los 14 le exigía ciertas prácticas, bajo el pretexto de que debía ayudarlo por un problema de próstata. A su vez, diciéndole que le podía ayudar a orinar mejor porque tenía la vagina muy estrecha, le abría esta con los dedos. Además, también la vejó en varias ocasiones, tumbada esta en el sofá, otra sobre un cojín arrodillada, así como en la silla de la cocina.

Intimidada para que cediera

Para conseguir su propósito, el procesado le amenazaba que si la menor no accedía traería a otras mujeres a casa o no utilizaría el ordenador. Además, le pedía que no contara lo que hacían, porque si lo decía él iría a la cárcel y ella a un orfanato. La menor accedía a mantener las relaciones sexuales ante el temor de que ocurriera. Estos hechos se prolongaron hasta noviembre del 2023.

Fotos desnuda y pornografía

A su vez en agosto del 2023, el procesado al parecer fotografió desnudo el trasero y la vagina de la menor. Además, durante los años en que se prolongaron estas situaciones, el procesado obligó a la menor a ver vídeos de contenido pornográfico.

16 años

Por estos hechos, la fiscalía pide 16 años de prisión. Quince de ellos son por un delito continuado de agresión sexual con intimidación y abuso de situación de superioridad a una menor de 16 años por vía vaginal, anal, bucal e introducción de objetos corporales. Y un año adicional por un delito de provocación a menor de edad. Ade,as, demanda una 30.000 euros de indemnización por daños morales.

Impacto psicológico

Y es que por estos hechos, presuntamente la menor, que ahora tiene 16 años, se encuentra en seguimiento psiquiátrico y psicológico, con creencias erróneas acerca de la sexualidad y dificultades en su adaptación económica y social. El varón permanece en prisión provisional desde febrero del 2024.