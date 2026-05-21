Cocaína, hachís, tusi, cristal, LSD, speed, setas alucinógenas y otras drogas sintéticas: el balance del operativo antidroga en un festival de Castellón

La Guardia Civil de Montanejos ha detenido a un joven como presunto autor de un delito contra la salud pública por tráfico de drogas durante el dispositivo de seguridad establecido con motivo de la celebración del festival de música electrónica Días de Campo 2026, celebrado en la localidad de Montanejos entre los días 14 y 17 de mayo.

Con motivo de este evento, la Guardia Civil desplegó un amplio operativo preventivo dirigido a garantizar la seguridad ciudadana, controlar los accesos al recinto y prevenir la tenencia y distribución de sustancias estupefacientes.

La detención se produjo en uno de los controles establecidos en las vías de acceso a la localidad, después de que los agentes detectaran la actitud esquiva de un conductor que, al advertir la presencia policial, trató de abandonar el lugar de manera apresurada. Tras ser interceptado e identificado, los agentes localizaron entre sus pertenencias varias dosis de MDMA preparadas para su distribución.

Cóctel de drogas

Durante el desarrollo del operativo, los agentes formularon un total de 90 actas por infracciones a la Ley Orgánica 4/2015 de Protección de la Seguridad Ciudadana relacionadas con la tenencia y consumo de sustancias estupefacientes en espacios públicos, así como otras 3 actas por faltas de respeto y consideración hacia los agentes de la autoridad.

En el conjunto de las actuaciones realizadas, la Guardia Civil intervino diferentes tipos de sustancias, entre ellas cocaína, speed, MDMA, hachís, marihuana, ketamina, setas alucinógenas, tusi, cristal, LSD y otras drogas sintéticas.

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La Guardia Civil destaca la importancia de este tipo de dispositivos preventivos en eventos de gran afluencia de público, orientados tanto a preservar la seguridad de los asistentes como a combatir el tráfico y consumo de drogas en entornos festivos.