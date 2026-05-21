Un gran despliegue policial y sanitario en Castelló sorprende a los vecinos
Ha intervenido la Policía Nacional
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Un furgón con efectivos de la Policía Nacional, varias patrullas de la Policía Local, una ambulancia de Soporte Vital Avanzado y una de Soporte Vital Básico han intervenido en la mañana de este jueves en un dispositivo sanitario en la calle Pintor Carbó de Castelló. El operativo se ha zanjado con una mujer de avanzada edad atendida y evacuada en ambulancia, consciente y calmada, según ha constatado Mediterráneo.
La intervención ha alertado a los vecinos de unos bloques de edificios que se encuentran entre Tombatossals y el Auditori. Muchos se han asomado a sus balcones para ver qué sucedía, confusos por la gran cantidad de medios implicados.
Tal y como han expresado a este diario dos técnicas de la Generalitat que se encontraban en la operación llevada a cabo en un piso, se trataba de una atención sanitaria de escasa relevancia y de las que se producen múltiples cada día.
La presencia de la Policía Nacional, con agentes equipados incluso con escudos que han entrado en el edificio, se ha debido a complicaciones en el piso que no eran responsabilidad de la jubilada afectada, quien no ha opuesto resistencia a ser trasladada por la ambulancia, según fuentes de toda solvencia a las que ha tenido acceso este rotativo.
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