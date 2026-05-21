Herida una conductora tras quedar atrapada en un accidente en la CV-20 en Onda
El suceso ha tenido lugar esta mañana, sobre las 7.00 horas, y hasta el lugar se han desplazado efectivos del Consorcio Provincial de Bomberos y medios sanitarios
Efectivos del Consorcio Provincial de Bomberos de Castellón han intervenido a primera hora de este jueves, sobre las 7.00, en un accidente de tráfico registrado en la CV-20, apenas a un kilómetro de la entada a Onda, en el que se ha visto implicado un turismo.
Según ha informado el Consorcio Provincial de Bomberos a través de su X (antiguo Twitter), la conductora, de 63 años, del vehículo presentaba atrapamiento físico, por lo que ha tenido que ser excarcelada por los bomberos. En el operativo han participado efectivos de los parques de la Plana Baixa y Espadà Millars.
Atendida por los medios sanitarios
Tras ser liberada del interior del vehículo, la mujer ha sido asistida por un equipo médico de Atención Primaria y un equipo sanitario de Soporte Vital Básico desplazados hasta el lugar del accidente y posteriormente trasladada al Hospital de La Plana en la ambulancia SVB por policontusiones.
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