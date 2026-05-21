A prisión el presunto autor de dos robos con violencia e intimidación en Castellón

El Equipo Territorial de Policía Judicial de Oropesa del Mar ha detenido a un hombre de 37 años como presunto autor de dos delitos de robo con violencia e intimidación perpetrados en establecimientos de alimentación de las localidades de Vilanova d’Alcolea y Ribera de Cabanes. La autoridad judicial ha decretado su ingreso en prisión.

Los hechos ocurrieron el pasado mes de marzo, cuando un individuo ocultando su rostro y armado con un cuchillo de grandes dimensiones accedió a dos comercios con escasos minutos de diferencia para exigir la recaudación de las cajas registradoras.

El primero de los asaltos tuvo lugar en un establecimiento de Vilanova d’Alcolea, donde el autor amenazó a la empleada con el arma blanca para exigirle el dinero. La trabajadora trató de impedir el robo enfrentándose al agresor, lo que provocó que éste abandonara precipitadamente el local sin lograr consumar el delito.

Poco tiempo después, la Guardia Civil recibió aviso de un segundo robo en otro comercio de alimentación situado en Ribera de Cabanes. En esta ocasión, el asaltante volvió a actuar ocultando su identidad y utilizando un cuchillo para intimidar a la dependienta, logrando sustraer la recaudación antes de huir del lugar.

La Guardia Civil realizó un exhaustivo análisis de los hechos y diversas gestiones de investigación que permitieron relacionar ambos robos con un mismo autor. Además, pudieron comprobar que ese mismo día, el hombre se había alejado del dispositivo de vigilancia que portaba como medida judicial, causando una incidencia muy grave y aprovechando esos momentos para cometer los robos.

Las pesquisas desarrolladas permitieron centrar las sospechas sobre una persona, logrando los investigadores reunir distintos indicios que situaban al ahora detenido en las inmediaciones de los lugares donde se cometieron los hechos y vinculaban sus movimientos con la secuencia de los atracos investigados.

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Finalmente, la Guardia Civil detuvo al sospechoso como presunto autor de dos delitos de robo con violencia e intimidación. El detenido fue puesto a disposición del Juzgado de Instrucción competente de Castellón, que decretó su ingreso en prisión provisional.