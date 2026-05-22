Detienen a un conductor en Castellón tras saltarse varias señales de tráfico y le incautan cocaína, popper y MDMA
También se le incautó la cantidad de 235 euros fraccionados en diferentes billetes, así como, bolsas, alambres y una báscula de precisión, utilizadas para poder consumar el ilícito penal.
La Guardia Civil de Benicarló ha detenido a un varón de 29 años, como presunto autor de un delito contra la salud pública, tras una actuación establecida dentro del marco prevención de la delincuencia en esta localidad.
La intervención tuvo lugar la madrugada del pasado día 17 de mayo, en el término municipal de Benicarló, cuando se observó a un vehículo el cual no respetaba las señales del tráfico, donde tras ser interceptado e identificado, se le intervino del interior del vehículo, 0,55 gr de cocaína, 3,75 gr de otros derivados de esta misma droga, popper y una bolsa que contenía en su interior varias pastillas MDMA.
También se le incautó la cantidad de 235 euros fraccionados en diferentes billetes, así como, bolsas, alambres y una báscula de precisión, utilizadas para poder consumar el ilícito penal.
Fruto de esta actuación se efectuó la detención del conductor a quien se le atribuye un delito contra la salud pública, instruyendo diligencias por parte de la Policía Local de Benicarló referente a la conducción bajo las bebidas alcohólicas del mismo y el resultado de la inmovilización del vehículo.
Las diligencias han sido remitidas al Juzgado de Instrucción en funciones de guardia de Vinaròs.
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