Una mujer resulta herida leve en el incendio de una vivienda de Vila-real
Los bomberos acuden para extinguir las llamas
Un incendio se ha originado este viernes en el segundo piso de un edificio de tres alturas en Vila-real, según han indicado los Bomberos de la Diputación de Castellón en sus redes sociales.
Fuentes oficiales han añadido a Mediterráneo que han recibido un primer aviso en el que se indicaba que podía haber personas atrapadas. Sin embargo, al llegar al lugar han comprobado que el edificio, situado en la calle Torrehermosa, se encontraba ya vacío.
Eso sí, una mujer, la inquilina de la vivienda, ha resultado herida leve, según ha podido saber este diario de fuentes solventes. La Policía Local ha sido la primera en llegar y pedir la presencia de los bomberos, y asimismo ha cortado la calle y regulado el tráfico.
Agentes de la Policía Nacional también han acudido al lugar afectado y han mantenido la seguridad en la zona cercana al edificio afectado.
En cualquier caso, una dotación de bomberos del Consorcio Provincial procedente del parque Plana Baixa ha intervenido para apagar las llamas, en plenas fiestas de Sant Pasqual.
Suscríbete para seguir leyendo
- Un gran despliegue policial y sanitario en Castelló sorprende a los vecinos
- Una empresa cerámica de Castellón cambia de propietarios: visto bueno a la operación
- Sigue la última hora de la huelga indefinida de los profesores en Castellón: Educación cifra el seguimiento en el 22,5%
- Calculadora | Pronostica cómo terminará la Segunda División: ascenso directo, play-off y descensos
- María Gimeno Freixas (22 años): entre las 10 mejores estudiantes de Ingeniería de Tecnología de España, cinco idiomas y... nieta del exalcalde Gimeno
- Acuerdo final en el ERE de Keraben y Saloni: número de afectados e indemnizaciones
- Herida una conductora tras quedar atrapada en un accidente en la CV-20 en Onda
- El evento de lujo que reunirá en un campo de golf de Castellón a los Porsche más exclusivos de Europa