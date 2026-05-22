Una mujer resulta herida leve en el incendio de una vivienda de Vila-real

Un incendio se ha originado este viernes en el segundo piso de un edificio de tres alturas en Vila-real, según han indicado los Bomberos de la Diputación de Castellón en sus redes sociales.

Un agente de la Policía Nacional frente a la casa incendiada este viernes en Vila-real. / Toni Losas

Fuentes oficiales han añadido a Mediterráneo que han recibido un primer aviso en el que se indicaba que podía haber personas atrapadas. Sin embargo, al llegar al lugar han comprobado que el edificio, situado en la calle Torrehermosa, se encontraba ya vacío.

Eso sí, una mujer, la inquilina de la vivienda, ha resultado herida leve, según ha podido saber este diario de fuentes solventes. La Policía Local ha sido la primera en llegar y pedir la presencia de los bomberos, y asimismo ha cortado la calle y regulado el tráfico.

Agentes de la Policía Nacional también han acudido al lugar afectado y han mantenido la seguridad en la zona cercana al edificio afectado.

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En cualquier caso, una dotación de bomberos del Consorcio Provincial procedente del parque Plana Baixa ha intervenido para apagar las llamas, en plenas fiestas de Sant Pasqual.