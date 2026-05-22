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Incendio en la autopista: una furgoneta entra en combustión en la AP-7 en Orpesa y queda calcinada

Los bomberos acuden al lugar

La furgoneta incendiada este viernes en Orpesa.

La furgoneta incendiada este viernes en Orpesa. / Mònica Mira

Mònica Mira

Orpesa

Bomberos del Consorcio Provincial de la Diputación de Castellón han actuado este viernes por la tarde en el incendio de un vehículo en la AP-7 a la altura del término municipal de Orpesa, según ha constatado Mediterráneo.

Se trata de una furgoneta que se ha prendido fuego por causas que aún se desconocen. Las llamas se han expandido por todo el vehículo y han provocado una columna de humo.

Los bomberos apagan el fuego en el coche este viernes en la AP-7.

Los bomberos apagan el fuego en el coche este viernes en la AP-7. / Consorcio Provincial de Bomberos

Los Bomberos de la Diputación han confirmado a este diario que ninguna persona ha resultado herida en este incendio, ya que en el momento en que ha comenzado el fuego no quedaba nadie en el vehículo.

Ha actuado, en concreto, una dotación de bomberos del parque Plana Alta.

La columna de humo provocada por la furgoneta en llamas este viernes en Orpesa.

La columna de humo provocada por la furgoneta en llamas este viernes en Orpesa. / Mònica Mira

Los coches han circulado con precaución al pasar cerca del accidente, con la furgoneta detenida en el arcén. De todas formas, no se han registrado retenciones graves en la autopista.

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Asimismo, los bomberos han confirmado que vegetación aledaña a la autopista se ha quemado a causa de este incidente, pero los efectivos han apagado las llamas antes de que se propagaran más.

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