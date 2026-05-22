Sentenciado a 4 años el hombre que intentó matar a otro a hachazos al sentirse estafado en el traspaso de un kebab en Nules

El Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (Tsjcv) ha confirmado este viernes la condena a cuatro años de prisión para un hombre que intentó matar otro a hachazos en Nules en 2024. El varón condenado se había sentido estafado en una operación de compraventa de un local de kebab de esta localidad de la Plana Baixa.

El acusado había apelado al Tsjcv, que ahora ha desestimado su recurso. Por lo tanto, la sentencia por homicidio en grado de tentativa será ya firme. La Fiscalía le reclamaba en principio ocho años de prisión al procesado, que finalmente ha sido condenado a la mitad de ello.

El juicio

En este caso, como si se tratara de un extracto de la película argentina Relatos salvajes, donde los personajes se vengan de situaciones vitales con una violencia desmedida, un hombre arremetió en Nules contra otro con la intención, según la tesis de Fiscalía sostenida más tarde por el juez, de acabar con su vida a hachazos.

La Audiencia Provincial juzgó en enero este caso que tuvo su origen en una disputa comercial entre ambos implicados, los dos de nacionalidad pakistaní: la víctima le vendió al acusado un local (un establecimiento de kebab) por 17.900 euros. Al recibir el inmueble, el acusado se sintió engañado y le reclamó el dinero de vuelta. A la tercera vez que el vendedor no atendió a ese requerimiento y en vez de acudir a presentar denuncia, el acusado decidió tomarse la justicia por su cuenta.

El ataque a hachazos

Así, este varón se presentó un día de 2024 en el negocio de reparación y venta de móviles de la víctima, que se encontraba en la avenida Diagonal de la localidad nulense. En sus manos llevaba un hacha y un cuchillo de grandes dimensiones y, según el relato del agredido, fue directo hacia él.

«Yo estaba reparando el móvil a un cliente en la trastienda, y este señor vino allí y empezó a gritarme en voz alta que venía a matarme», explicó la víctima, quien compareció tras una cortina para no ver a su agresor, al que todavía guarda temor ya que siente que «cuando salga de la cárcel lo volverá a intentar». El agredido tuvo varias heridas producidas por el hacha y el cuchillo en la pierna, en el costado y en la espalda (lesiones que todavía no se han curado del todo).

La versión de la defensa

La defensa argumentó que no hubo intención de matar, y de hecho reclamó que solo se apliquen delitos de lesiones y amenazas. La tesis del abogado defensor se sustenta en que el agresor tuvo a su víctima a merced: «La víctima estaba sentada, mi cliente no lo mató porque no quiso, en ningún momento realiza las acciones completas con el hacha para acabar con su vida. Lo había intentado por las buenas y quería asustarlo mucho para ver si así conseguía su dinero». La Fiscalía pide ocho años por homicidio en grado de tentativa, la defensa reclama solo tres años para el varón, quien en la actualidad está en prisión provisional.

Noticias relacionadas

La víctima veía una muerte segura

«Este señor me puso el hacha en la cabeza y me dijo ‘te voy a matar’, me decía que lo había engañado», contó la víctima sobre unos hechos que quedaron registrados por las cámaras de seguridad de la tienda, aunque sin sonido, lo que en el juicio ha impedido que se conozca exactamente qué dijo el agresor. En cualquier caso, este relato pareció confirmar que el comerciante se encontraba sentado.