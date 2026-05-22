Susto escalofriante para un vehículo en Castellón al chocar con tres jabalíes en la N-340
Los ocupantes del coche salen sin daños a pesar de la dureza del accidente
Los ocupantes de un vehículo sufrieron el jueves por la noche el susto de sus vidas en la N-340 en la provincia de Castellón. Por suerte para ellos, no sufrieron daños físicos de relevancia, si bien el coche en el que iban quedó destrozado.
Según han indicado este viernes fuentes de la Guardia Civil de Tráfico a Mediterráneo, todo ocurrió a altura del término municipal de Benicarló. El vehículo avanzaba por la vieja general cuando de la nada se le aparecieron ni más ni menos que tres jabalíes en grupo. El impacto contra estos pesados animales fue muy fuerte y los tres animales fallecieron en el acto, mientras el coche quedó insalvable. Las personas implicadas, eso sí, salieron ilesas.
Sobrepoblación de jabalíes
El de los jabalíes es un problema que viene desde hace años y que está agravado por la sobrepoblación de esta especie porcina en Castellón. Este avance descontrolado de la población de jabalíes aumenta las probabilidades de encontrárselos en la carretera y, sobre todo de noche, las consecuencias pueden ser fatales. Las víctimas de este accidente tuvieron fortuna de que ese no fue su caso y vivieron para contarlo.
El aviso entró a las 23.50 de la noche y hasta allí se movilizó también una patrulla de la Guardia Civil de Tráfico.
Suscríbete para seguir leyendo
- Un gran despliegue policial y sanitario en Castelló sorprende a los vecinos
- Una empresa cerámica de Castellón cambia de propietarios: visto bueno a la operación
- Sigue la última hora de la huelga indefinida de los profesores en Castellón: Educación cifra el seguimiento en el 22,5%
- Calculadora | Pronostica cómo terminará la Segunda División: ascenso directo, play-off y descensos
- Acuerdo final en el ERE de Keraben y Saloni: número de afectados e indemnizaciones
- Herida una conductora tras quedar atrapada en un accidente en la CV-20 en Onda
- El evento de lujo que reunirá en un campo de golf de Castellón a los Porsche más exclusivos de Europa
- Arrancan los trabajos para recuperar una de las playas más vulnerables de Castellón