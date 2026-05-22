Susto escalofriante para un vehículo en Castellón al chocar con tres jabalíes en la N-340

Los ocupantes de un vehículo sufrieron el jueves por la noche el susto de sus vidas en la N-340 en la provincia de Castellón. Por suerte para ellos, no sufrieron daños físicos de relevancia, si bien el coche en el que iban quedó destrozado.

Según han indicado este viernes fuentes de la Guardia Civil de Tráfico a Mediterráneo, todo ocurrió a altura del término municipal de Benicarló. El vehículo avanzaba por la vieja general cuando de la nada se le aparecieron ni más ni menos que tres jabalíes en grupo. El impacto contra estos pesados animales fue muy fuerte y los tres animales fallecieron en el acto, mientras el coche quedó insalvable. Las personas implicadas, eso sí, salieron ilesas.

Sobrepoblación de jabalíes

El de los jabalíes es un problema que viene desde hace años y que está agravado por la sobrepoblación de esta especie porcina en Castellón. Este avance descontrolado de la población de jabalíes aumenta las probabilidades de encontrárselos en la carretera y, sobre todo de noche, las consecuencias pueden ser fatales. Las víctimas de este accidente tuvieron fortuna de que ese no fue su caso y vivieron para contarlo.

El aviso entró a las 23.50 de la noche y hasta allí se movilizó también una patrulla de la Guardia Civil de Tráfico.