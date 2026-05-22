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Un varón evita prisión por varios robos en Castellón al ser bipolar y drogodependiente

El hombre, encarcelado provisionalmente, es condenado a casi 6 años pero la Fiscalía no se opone a darle el beneficio de abandonarla tras llegar a un pacto

El acusado, en el juicio celebrado en la Audiencia Provincial de Castellón.

El acusado, en el juicio celebrado en la Audiencia Provincial de Castellón. / Ramón

Pablo Ramón Ochoa

Pablo Ramón Ochoa

Castellón

Un hombre evitará pasar más tiempo en prisión a pesar de haber sido condenado a cinco años y nueve meses de cárcel por robos con fuerza y estafa en la Audiencia Provincial de Castellón esta semana. La defensa del acusado llegó a un acuerdo de conformidad con las partes para que el varón econociera su culpabalidad pero que a cambio de ello se aceptaran sus eximentes de salud mental y drogodependencia. Gracias a eso, el condeado por robo, que acudió al juicio ataviado con una camiseta del Real Madrid, saldrá de prisión después de haber estado desde finales de 2024 en prisión provisional.

El hombre, de nacionalidad extranjera pero en situación regular en España, reconoció haber accedido en las madrugadas del 7 y el 8 de diciembre de 2024 a dos viviendas habitadas y una obra en construcción en Castelló.

Robó electrónica y una tarjeta

En la primera casa, se apoderó de una tablet, un teléfono móvil, unas gafas de sol de marca y una chaqueta náutica. Asimismo, se hizo con una tarjeta de crédito con la que luego hizo tres pagso de alrededor de entre 16 y 19 euros, lo cual le hizo incurrir en el delito de estafa. El total de los efectos robados allí se tasó en 1.517 euros. La misma noche entró a una obra en la que forzó una persiana y fracturó una puerta de cristal, daños que se reclamaban por 1.681 euros.

La noche siguiente intentó robar en otra vivienda unifamiliar, pero en esta ocasión sí despertó a los moradores, así que huyó.

En rehabilitación

La Fiscalía accedió al beneficio excepcional de que salga de prisión ya que la pena por cada delito es inferior a cinco años y se considera que la causalidad directa de la comisión de los delitos, según el acuerdo, fue la drogodependencia y un trastorno bipolar para el que no disponía de tratamiento, toda vez que vivía en la calle. Los tratamientos para las personas que padecen estas enfermedades tienen que ser constantes, algo a lo que él, según su defensa, no podía acceder debido a su situación.

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En la actualidad, este varón se encuentra con tratamiento y en rehabilitación, la cual prometió continuar fuera de prisión.«Está aprovechando la oportunidad», dijo la letrada del condenado, quien también destacó el cambio físico y de aseo personal que presentaba su defendido.

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