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Los bomberos extinguen el gran incendio industrial de Vall d'Alba tras 12 días de trabajos

Los Bomberos de la Diputación consiguen apagar por completo las llamas

Incendio en una empresa de Vall d'Alba

Incendio en una empresa de Vall d'Alba

Consorcio Provincial de Bomberos

Pablo Ramón Ochoa

Pablo Ramón Ochoa

Castellón

Ya había sido controlado hace varios días, pero por fin este sábado por la noche se ha declarado como extinguido por completo el incendio de la empresa de procesado de almendras de Vall d'Alba. Han pasado 12 días desde que comenzasen las llamas en la empresa, una nave de 10.000 m2 con mucho material combustible.

Los Bomberos de la Diputación han informado este sábado sobre las 21.20, a través de sus redes sociales, de que ya se encuentra inactivo el incendio. Han sido 12 días "de trabajos continuados", según han indicado desde el Consorcio Provincial de Bomberos.

Lo más complicado durante los días posteriores al incendio fue alcanzar el corazón de la nave industrial, algo que los Bomberos de la Diputación consiguieron gracias a la intervención de un helicóptero de Emergències de la Generalitat y de máquinas pesadas que desplazaban material ya quemado.

Hay que recordar que, como medida preventiva ante una posible propagación, los bomberos desalojaron el día del incendio todas las empresas colindantes a la nave incendiada. Ninguna de ellas resultó afectada. Tampoco hubo personas heridas en el incendio.

El Centre de Coordinació d'Emergències de la Generalitat llegó a activar por este incendio la Situación 0 del Plan Territorial de Emergencias de la Comunitat Valenciana (Petcv).

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La alcaldesa de Vall d'Alba y presidenta de la Diputación de Castellón, Marta Barrachina, dijo al comienzo del incendio que "dos mediciones de calidad de aire que ha hecho la Generalitat han salido correctas", lo cual dio a las autoridades "mucha tranquilidad" ya que no afectó de manera severa a los vecinos.

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