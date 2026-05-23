Dos heridos en un accidente en la N-340 a la altura de Porcelanosa, en Vila-real

Dos personas han resultado heridas este sábado por la mañana en un accidente en Castellón. El turismo en el que viajaban se ha salido de la vía en la N-340, a su paso por Vila-real, que se encuentra en la recta final de sus fiestas en honor a Sant Pasqual. Concretamente, el incidente ha tenido lugar a la altura de Porcelanosa, en el kilómetro 965,5.

El accidente se ha producido sobre las 8.15 horas, cuando el coche, por causas que no han trascendido, se ha salido de la calzada. Sus dos ocupantes han sufrido heridas de carácter leve y, por precaución, han sido trasladados a través de los medios sanitarios al Hospital Universitario de La Plana, situado a poca distancia del lugar del siniestro.

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La circulación no se ha visto afectada

Pese al accidente, la circulación no se ha visto afectada de forma significativa, ya que el vehículo ha quedado apartado de la vía principal. El tráfico ha podido discurrir con cierta normalidad en la zona durante la atención del incidente.