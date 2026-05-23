Incendio en una cuadra de caballos de Castellón
El fuego afecta a una pequeña cuadra ubicada en la localidad de la Vilavella
El Consorcio Provincial de Bomberos de Castellón ha informado este sábado de la movilización de efectivos por un incendio declarado en una pequeña cuadra de caballos en la Vilavella.
Según ha comunicado el propio consorcio a través de su cuenta de X (antiguo Twitter) en el servicio, que se ha iniciado antes de las 14.00 horas, intervienen bomberos del parque de la Plana Baixa.
Por el momento no han trascendido más datos sobre el alcance del incendio, ni sobre posibles daños personales o materiales. Tampoco se ha informado todavía de si había animales afectados en el interior de la cuadra.
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