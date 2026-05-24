Cae un vehículo con tres ocupantes al río entre Burriana y Vila-real
Los bomberos se desplazan al lugar ante la posibilidad de que haya personas atrapadas
Castellón
Un vehículo con tres ocupantes a bordo se ha precipitado al río entre Vila-real y Burriana, según han informado los Bomberos de la Diputación en sus redes sociales. Como consecuencia del accidente, los bomberos se han desplazado al lugar de los hechos ante la posibilidad de que haya personas atrapadas.
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