Un ciervo provoca un accidente de tráfico en el interior de Castellón

Los accidentes con animales en las carreteras de la provincia de Castellón son relativamente frecuentes, especialmente por la presencia de jabalíes, cuya superpoblación ha incrementado este tipo de siniestros en los últimos años. Sin embargo este domingo un turismo ha atropellado a un ciervo en la CV-10, a la altura del kilómetro 59, en el término municipal de les Coves de Vinromà.

El accidente se ha producido alrededor de las 7.15 horas, en sentido creciente de la vía, según la información registrada por la Dirección General de Tráfico.

Ileso, solo daños materiales

Pese al impacto, el conductor ha resultado ileso y no ha sido necesaria la intervención de medios sanitarios, tal y como informan desde Tráfico de la Guardia Civil. El suceso ha quedado en un susto y en daños materiales en el vehículo, que pudo ser apartado de la calzada tras el golpe.

El tráfico tampoco se ha visto afectado, ya que a esa hora la circulación era escasa en la zona.

Aviso del accidente en les Coves de Vinromà / DGT

Otro accidente el fin de semana

Con el incidente en le Coves de Vinromà, ya son tres los accidentes que han ocurrido en las carreteras de Castellón durante el fin de semana. Ayer por la noche un vehículo con dos ocupantes a bordo se precipitó en la noche del sábado al río desde el camí Vora Riu entre Vila-real y Burriana. No fue necesaria la excarcelación al no estar atrapados pero los bomberos realizadon rescate vertical mediante sistema de cuerdas y camilla, ya que el turismo se encontraba caído en el interior de un cañar en el cauce del rio y cubierto parcialmente por agua.

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Y dos personas (una mujer de 26 años y un hombre de 24) resultaron heridas este sábado por la mañana en un accidente en Castellón. El turismo en el que viajaban se salió de la vía en la N-340, a su paso por Vila-real. Concretamente, el incidente ha tuvo lugar a la altura de Porcelanosa, en el kilómetro 965,5 en dirección Castellón.