Herido un ciclista tras chocar contra un coche en Cabanes

Nuevo accidente en las carreteras de Castellón durante la jornada dominical tras el atropello de un ciervo por parte de un turismo en les Coves de Vinromà. En esta ocasión, un ciclista ha resultado herido tras sufrir un accidente con un coche en la carretera CV-146, a la altura del punto kilométrico 5,5, en el término municipal de Cabanes.

Según la información facilitada por la Dirección General de Tráfico, el aviso se ha registrado a las 9.21 horas y la incidencia ha afectado al sentido creciente de la vía, en dirección hacia Cabanes, a mitad del puerto.

Evacuado al hospital

Al parecer, y según las primeras informaciones, presuntamente habría sido el ciclista quien ha colisionado contra el turismo por causas que todavía no han trascendido. Hasta el lugar se han desplazado medios sanitarios, que han atendido al herido antes de evacuarlo en ambulancia al Hospital General de Castellón. El ciclista ha sufrido politraumatismos como consecuencia del impacto.

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Otros accidentes el fin de semana

A los incidentes de Cabanes y les Coves de Vinromà se suman el sufrido anoche cuando un vehículo con dos ocupantes a bordo se precipitó al río desde el camí Vora Riu entre Vila-real y Burriana y dos personas resultaron heridas el sábado por la mañana cuando el turismo en el que viajaban se salió de la vía en la N-340, a su paso por Vila-real. Concretamente, el incidente ha tuvo lugar a la altura de Porcelanosa, en el kilómetro 965,5 en dirección Castellón.