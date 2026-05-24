Un hombre se enfrenta a 23 años de prisión por doble intento de asesinato en Burriana

El 7 de abril de 2025, los Bomberos de la Diputación de Castellón y la Guardia Civil rescataron a dos personas de un incendio en una vivienda de Burriana, y una de ellas tuvo que ser atendida por inhalación de humo. Una semana después de aquella noticia publicada por Mediterráneo, que en un primer momento pasó como una actuación más como tantas otras hacen los bomberos todos los días, se conoció que la Guardia Civil había detenido a un hombre como presunto autor de este incendio y, por tanto, como presunto responsable de un delito de intento de homicidio.

Poco más de un año después llega el juicio por este caso en la Audiencia Provincial de Castellón y finalmente la acusación de la Fiscalía es todavía más grave para el acusado de la que se le imputó al principio: el Ministerio Público le considera responsable de un doble intento de asesinato y, además, del delito de incendio.

Atenuantes

La Fiscalía Provincial de Castellón aporta en su escrito de acusación un detalle que marcará esta vista oral del próximo viernes, 29 de mayo. Asegura el fiscal que el acusado cometió el delito «a causa de su esquizofrenia y el consumo de alcohol y drogas». Esto, para la parte acusadora, limitaba sus «capacidades intelectivas y volitivas». Sin embargo, «no las anulaba completamente».

Esta última consideración es la que sostiene la reclamación de una severa pena de prisión: siete años por cada intento de asesinato, es decir, 14 años; más 9 años de cárcel por el incendio provocado. O sea, el procesado se enfrenta a un total de 23 años de prisión si es declarado culpable.

Planeado, según Fiscalía

La Fiscalía indica que todo comenzó a las 8.30 horas con una simple discusión entre el acusado y las dos personas que vivían en la casa incendida (de la cual la investigación no ha logrado esclarecer quién era su propietario). Esa pelea se terminó aparentemente con la marcha del acusado, pero el varón regresó y prendió fuego a la vivienda. Dice el fiscal que eso ocurrió «con ánimo de causar la muerte de estos, o al menos debiendo prever la posibilidad de que ello ocurriera».

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El fuego se inició en la escalera frente a la única puerta de entrada a la casa. Si bien el fuego no rebasó el rellano, toda la escalera que se dirigía a donde estaban las dos supuestas víctimas se llenó de humo y bomberos y guardias civiles tuvieron que rescatar a ambos.