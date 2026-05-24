Un motorista herido en otro accidente durante una mañana complicada en las carreteras de Castellón

Un motorista ha resultado herido este domingo tras sufrir un accidente en la carretera CV-20, a la altura del kilómetro 27,5, en el término municipal de Espadilla. Según los datos de la Dirección General de Tráfico (DGT), el aviso se ha registrado a las 10.50 horas y la incidencia se ha producido en sentido creciente de la vía, en dirección hacia Onda. Cabe destacar que se trata de una carretera muy frecuentada por motoristas, especialmente durante las mañanas del fin de semana.

Evacuado al Hospital General de Castellón

Hasta el lugar se han desplazado medios sanitarios, que han atendido al motorista herido y lo han trasladado posteriormente al Hospital General de Castellón.

Cinco accidentes durante el fin de semana

Este accidente se suma a otros dos siniestros registrados durante la mañana de este domingo en la provincia. En Cabanes, un ciclista ha sido evacuado también al Hospital General de Castellón tras colisionar contra un turismo en la CV-146, a la altura del kilómetro 5,5. Además, un turismo ha atropellado a un ciervo en la CV-10, a la altura del kilómetro 59, en el término municipal de les Coves de Vinromà.

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En total, las carreteras de Castellón han registrado ya tres accidentes durante la mañana de este domingo. A estos incidentes se suman otros dos ocurridos este sábado: el de anoche, cuando un vehículo con dos ocupantes a bordo se precipitó al río desde el camí Vora Riu, entre Vila-real y Burriana, y el siniestro registrado el sábado por la mañana en la N-340, a su paso por Vila-real, donde dos personas resultaron heridas tras salirse de la vía el turismo en el que viajaban.