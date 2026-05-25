Conduce sin seguro y con carnet falso en Castellón
La Policía Local ha identificado a un individuo que conducía un vehículo sin seguro y con un carnet de conducir presuntamente falsificado
Castellón
Agentes de la Policía Local de Orpesa han localizado a un individuo que, presuntamente, iba al volante de un vehículo sin seguro y con un carnet falso. Los hechos se han producido este pasado fin de semana, cuando los efectivos dieron el alto a un turismo por circular sin seguro y acabaron investigando a su conductor como presunto autor de un delito de falsedad documental, tras detectar que el permiso de conducción que presentó era falso.
Asimismo, la persona fue investigada por un presunto delito contra la seguridad vial al carecer de autorización para conducir.
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