Luto en la Guardia Civil de Castellón: Fallece el cabo Antonio Lloret en Vinaròs

La Guardia Civil de Castellón despidió este fin de semana con honores al cabo Antonio Lloret Mayans, fallecido a los 60 años de edad en Vinaròs. Familiares, amigos, compañeros del cuerpo y representantes institucionales arroparon a sus allegados en un último adiós marcado por la emoción, el respeto y las numerosas muestras de afecto recibidas durante los últimos días.

El funeral se celebró en la Iglesia Arciprestal de Vinaròs, donde se congregaron vecinos, allegados y miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad para rendir homenaje al agente. La misa fue oficiada por mosén Emilio Vinaixa en un templo que acogió una ceremonia multitudinaria, reflejo del aprecio que Antonio Lloret había cosechado tanto en el ámbito profesional como personal.

Natural de Vigo, Lloret desarrolló gran parte de su trayectoria profesional en Vinaròs, donde estaba destinado como cabo de la Guardia Civil. Durante años formó parte del equipo de Policía Judicial, una labor que desempeñó con compromiso y dedicación al servicio público en la localidad del Baix Maestrat. Su vinculación con la ciudad y con sus vecinos quedó patente en la despedida, a la que asistieron también la alcaldesa de Vinaròs, miembros de la corporación municipal y efectivos de la Policía Local.

Compañeros del cuerpo acompañaron el féretro hasta el interior de la iglesia en un homenaje solemne, en el que no faltaron gestos de reconocimiento hacia su trayectoria. La presencia de agentes de la Guardia Civil, Policía Local y representantes municipales dio a la despedida un carácter institucional, pero también profundamente cercano, por el vínculo que el cabo mantenía con muchas personas de la ciudad.

Las muestras de condolencia hacia la familia se han sucedido desde que se conoció la noticia. Tanto en el tanatorio como durante la ceremonia religiosa, familiares y amigos recibieron el apoyo de quienes quisieron trasladarles su cariño en unos momentos especialmente difíciles. Al término del funeral, los asistentes despidieron a Antonio Lloret con emoción y palabras de agradecimiento por sus años de servicio.

El fallecimiento del agente ha causado consternación también entre integrantes de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad. Una asociación formada por miembros de distintos cuerpos y por profesionales especializados en emergencias y salud mental trasladó públicamente sus condolencias a la familia, compañeros y allegados del guardia civil destinado en Castellón.

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En su mensaje, la entidad expresó su pesar por la pérdida y recordó la importancia de pedir ayuda ante situaciones de especial vulnerabilidad emocional. El colectivo incidió en la necesidad de mantener la atención sobre la salud mental dentro de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, un ámbito que en los últimos años ha generado preocupación entre asociaciones profesionales y especialistas.