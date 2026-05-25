Rápida respuesta de Bomberos ante un incendio en una campa de una pirotecnia de la Vall d'Uixó
Un generador eléctrico ardió en una campa exterior de una empresa pirotécnica en La ValldUixó, siendo sofocado por Bomberos de Diputación
Castellón
Efectivos de Bomberos de Diputación del parque de la Plana Baixa han intervenido en la extinción del incendio de un generador eléctrico situado en una campa exterior en las instalaciones de una empresa pirotécnica en LaValldUixó. El incendio ha quedado rápidamente controlado sin mayor problema, según han informado fuentes del Consorcio Provincial.
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