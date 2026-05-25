Sorprendido con casi 300 plantones de marihuana mientras circulaba por la N-340 en Castellón
El hombre también carecía del seguro obligatorio del vehículo
La Guardia Civil de Benicarló ha detenido a un varón de 39 años como presunto autor de un delito contra la salud pública, dentro del marco de los servicios que se vienen desarrollando de vigilancia de las vías de comunicación para evitar el tráfico de drogas, mercancías ilícitas y el contrabando en la provincia durante todo el año.
La intervención tuvo lugar la tarde del pasado día 20 de mayo, en la carretera N-340, a la altura del término municipal de Benicarló, durante el transcurso de un dispositivo operativo en vía pública. Los guardias civiles, tras dar el alto a un turismo que carecía de seguro obligatorio, hallaron ocultos de su interior, el total de 288 plantones de marihuana en estado de crecimiento.
Fruto de esta actuación, se detuvo al conductor a quien se le atribuye un delito contra la salud pública siendo puesto a disposición del Juzgado de Instrucción en funciones de guardia de Vinaròs.
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