Estafa en Wallapop a un usuario de Castellón: Vende su coche, no le pagan y los compradores le vacilan enviándole fotos de su vehículo a 260 km/h

Jorge Isasi, vecino de Vall d’Alba, denuncia haber sido víctima de una presunta estafa tras vender su Audi S3, con matrícula 0693FPG, a través de un contacto iniciado en Wallapop. Según su relato, el pasado 9 de marzo quedó en Teruel con un comprador que acudió acompañado de un supuesto mecánico. El vendedor explica que ambos revisaron el coche y que, después, procedieron a firmar un contrato de compraventa. El precio acordado fue de 14.750 euros. “Me envió el justificante de pago de la supuesta transferencia”, cuenta Isasi. Tras recibir ese comprobante, los dos hombres se marcharon con el vehículo. Sin embargo, el dinero nunca llegó a su cuenta.

Al comprobar días después que no había recibido el importe, Isasi contactó con su banco y mostró el pantallazo de la supuesta operación. La respuesta, según afirma, fue clara: no había ninguna transferencia pendiente. El 12 de marzo decidió interponer denuncia ante la Guardia Civil.

Lo que descubrió entonces agravó aún más su situación. Según sostiene, el coche ya había sido transferido de nombre sin su autorización. “Lo cambiaron de nombre a los tres días, de hecho lo hicieron dos veces el mismo día”, afirma. El vecino asegura que él nunca firmó la documentación necesaria para autorizar ese trámite y que no facilitó sus datos ni dio su consentimiento.

Imagen de Jorge junto al vehículo que pretende recuperar después de que no se haya pagado por su venta. / Mediterráneo

Desde entonces, relata, el vehículo ha acumulado varios cambios de titularidad. A fecha 23 de mayo, según la información que asegura haber recabado, el Audi habría pasado por cuatro transferencias en la DGT, habría sido publicado y vendido en Wallapop y, posteriormente, anunciado de nuevo para su venta. Isasi afirma que actualmente tiene constancia de que el coche se encontraría en Las Cabezas de San Juan, en Sevilla.

El afectado dice haber intentado contactar con algunas de las personas vinculadas a esas ventas. Su versión es que no solo no ha recibido una solución, sino que se han burlado de él. “Los que me estafaron me vacilan, se ríen de mí”, lamenta. También asegura que le han enviado imágenes del vehículo circulando a gran velocidad, concretamente a 260 km/h, y un vídeo en el que aparecería manipulándose el catalizador.

Jorge Isasi afirma que ha acudido en varias ocasiones al juzgado para intentar agilizar el procedimiento. También dice haber preguntado de forma continuada tanto a la Policía de Teruel, donde sitúa la presunta estafa, como a la Guardia Civil. Según su relato, le indican que el caso está en el juzgado, aunque él percibe que el asunto sigue parado.

El vecino cuenta que dispone de abogado, pero que, según le han trasladado, la causa se encontraría todavía en una fase muy inicial y pendiente de que pueda abrirse formalmente el procedimiento con número de expediente. Hasta entonces, asegura, su defensa no podría personarse plenamente.

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Imagen del coche sustraído tras una fraudulenta operación a través de Wallapop. / Mediterráneo

Isasi pide ahora difusión pública para que su caso no caiga en el olvido. “Pido por favor que esta historia se difunda todas las veces posibles”, reclama. Su objetivo, insiste, es recuperar el vehículo o que se depuren responsabilidades por lo ocurrido.