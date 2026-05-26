Sucesos
¡Localizado!: La Policía encuentra al hombre de 48 años desaparecido en Vila-real
Los agentes municipales agradecen la colaboración ciudadana tras realizar un llamamiento urgente para localizarlo
¡Localizado! La Policía Local de Vila-real ha conseguido encontrar al hombre desaparecido esta mañana al que buscaban con urgencia. "Muchas gracias a todos por vuestra colaboración. Vuestra ayuda ha sido fundamental", han compartido en redes sociales.
El aviso había saltado hoy cuando los agentes municipales habían compartido en sus redes sociales la fotografía, solicitando la colaboración ciudadana para dar con su paradero lo antes posible. Este es el mensaje que habían difundido: "Si alguien ha visto a esta persona en las últimas horas, debe ponerse en contacto con la Policía Local de Vila-real y aportarnos la mayor informacion posible, llamando al 964 547010".
Pistas sobre su vestimenta para intentar localizarlo
Al parecer, según fuentes policiales, se trata de un vecino que tiene una discapacidad y que faltaba de su domicilio desde esta mañana.
Así, la persona desaparecida, ya localizada, responde al nombre de Manuel Sánchez y tiene 48 años de edad. Otra de las pistas que se había proporcionado para poder dar con él es que vestía "ropa deportiva con colores llamativos".
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