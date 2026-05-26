Operación de la Policía Nacional
Cae un clan familiar acusado de traficar con drogas desde una vivienda en Almassora
Cinco personas, dos hombres y tres mujeres de un mismo clan familiar, han sido arrestadas por delitos contra la salud pública, grupo criminal y defraudación eléctrica
Agentes de la Policía Nacional han desactivado un punto negro de venta de cocaína y marihuana al menudeo en la localidad de Almassora, en el marco de las operaciones de intensificación de la lucha contra el tráfico de drogas y el crimen organizado.
La actuación se ha saldado con cinco detenidos, dos hombres de 50 y 29 años y tres mujeres de 31, 27 y 47 años. Además, los agentes han intervenido 540 gramos de cogollos de marihuana, 2.865 euros en efectivo, abundante aparataje para el cultivo ilegal de marihuana y un vehículo.
La investigación tuvo su origen a raíz de diversas informaciones que apuntaban a la existencia de un posible punto de venta de sustancias estupefacientes. Los agentes confirmaron que la afluencia de compradores era continua y a cualquier hora del día.
Una vez constatados diversos indicios, los agentes solicitaron seis mandamientos de entrada y registro. En los registros, los presuntos responsables contaban con dos plantaciones indoor en habitaciones, perfectamente equipadas con útiles para el cultivo de droga. Para ello, la vivienda estaba enganchada ilegalmente al suministro eléctrico.
Por estos hechos, los agentes detuvieron a cinco personas, dos hombres y tres mujeres de un mismo clan familiar, como presuntos autores de delitos contra la salud pública, grupo criminal y defraudación de fluido eléctrico.
En el operativo participaron agentes de la Brigada Provincial de Policía Judicial y Seguridad Ciudadana de la Comisaría Provincial de Castellón y la Unidad de Guías Caninos de la Jefatura Superior de la Comunidad Valenciana. Los detenidos pasaron a disposición judicial.
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