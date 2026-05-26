Declarado un incendio forestal en una zona boscosa de Castellón

La llegada de los meses más calurosos del año y las elevadas temperaturas en esta recta final de mayo obligan a redoblar la atención para prevenir los montes y masas forestales. Unas advertencias que se hacen más necesarias que nunca en Castellón en este martes, con la declaración de un incendio en el interior de la provincia.

A mediodía se ha detectado este fuego en el término municipal de Gaibiel, en la comarca del Alto Palancia. Según detalla el Consorcio Provincial de Bomberos de Castellón, se han desplazado varios efectivos, entre los que se encuentran cuatro unidades terrestres, cuatro autobombas y dos unidades helitransportadas de los Bomberos Forestales de la Generalitat Valenciana. Entre el personal desplegado hay personal de los centros de prevención de Barracas, Alto Palancia, Segorbe y Montán.

Operativo desplegado

También hay tres medios aéreos y una dotación de los bomberos de la Diputación, más un agente medioambiental de prevención de incendios forestales de la Generalitat.

El tamaño del operativo se entiende por la gran masa forestal existente en esta zona, que puede expandir con rapidez las llamas. En estos momentos no hay grandes rachas de viento, pero las temperaturas del mediodía, que ya superan los 25 grados, pueden dificultar las labores para atajar el incendio.

Afortunadamente, la llegada de los equipos desplegados ha hecho que se haya podido perimetrar y estabilizar, por lo que algunos de los efectivos ya se han retirado. La rápida llegada de los medios áereos y terrestres han podido alcanzar el origen del fuego, y se espera que quede controlado en breve. Algunas dotaciones ya han iniciado su retirada.

Prevención

Sustos como este del Alto Palancia deben reforzar la prevención, mediante el cumplimiento de las normas sobre quemas en el campo, y la estricta prohibición de conductas de riesgo, que puedan constituir un incendio de grandes dimensiones en verano.

Según indica la campaña de prevención de la Generalitat valenciana, el 68% de los incendios en el territorio autonómico se debe a factores humanos. De ellos, el 38% se consideran intencionados, mientras que el 30% restante se atribuye a negligencias y accidentes.